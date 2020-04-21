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Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlara destek devam ediyor

19) pandemisi sonrasında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Düzce’de çalışmalarını hızlandırdı.

2020-04-21 16:56:19 -
65 yaş üstü vatandaşlara destek devam ediyor

19) pandemisi sonrasında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Düzce’de çalışmalarını hızlandırdı. İl genelinde 13 bin 917 kişiye ulaşan ekipler talepleri karşılamaya devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, Düzce’de çalışmalarını hızlandırdı. 65 Yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı kişilerin taleplerini alarak evlerine kadar giderek yardımcı olan ekipler il genelinde 13 bin 917 kişiye hizmet verdi. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediliyor. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarının il genelinde vatandaşlara ulaşarak taleplerini karşılamaya devam edileceği belirtildi.

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