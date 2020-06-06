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Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlara çifte müjde

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. Buna göre sokağa çıkma izni iki güne çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 21:58:00 -
65 yaş üstü vatandaşlara çifte müjde

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı etkin mücadele devam ederken, 1 Haziran itibariyle kademeli olarak gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu süreçte 65 yaş üstü kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Bu süreyle ilgili çok sayıda şikayet gelince sokağa çıkma izninin 2 güne çıkarılması için yeni formül üzerinde çalışılıyor.

Sokağa çıkma izni 2 güne çıkarılıyor

65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor. Haziran ortasından sonra da kısıtlamanın kalkması bekleniyor. Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu'ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için yeni formül hazırlanıyor. Bu formüle göre, iznin iki güne çıkarılması haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor. Böylelikle iznin bir gün de hafta içi olmasıyla vatandaşlar banka ve fatura gibi işlemlerini de halledebilecek.

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