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Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar kart aktifleştirme kuyruğu

Eskişehir’de 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, daha geniş süreli sokağa çıkma izninin verilmesinin ardından toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş için kullandıkları Eskartlarını yeniden aktifleştirmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:52:43 -
65 yaş üstü vatandaşlar kart aktifleştirme kuyruğu

Eskişehir’de 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, daha geniş süreli sokağa çıkma izninin verilmesinin ardından toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş için kullandıkları Eskartlarını yeniden aktifleştirmek için uzun kuyruk oluşturdu.


Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurulduğu 65 yaş üstü vatandaşların artık haftanın her günü belli saatlerde sokağa çıkabileceği ve gerekli tedbirler doğrultusunda normal hayata devam edebileceği açıklaması Eskişehir’deki yaşlıları da mutlu etti. Duyuruyu duyar duymaz Eskişehir’deki yaşlılar sabah erken saatlerinde Eskart başvuru merkezinin önünde topladılar. Büyükler, ücretsiz toplu taşıma araçlarına binmek için kullandıkları ve aktive etme süreleri dolan kartlarını yeniden aktifleştirmek için uzun kuyruk oluşturdular.


Oluşan kuyrukta büyüklerin sosyal mesafeyi ve maskeyi dikkat ettikleri de gözlemlendi.

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