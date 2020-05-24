  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Alaplı’lı vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:19:42 -
65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Alaplı’lı vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Alaplı Sahil Parkta yürüyüş yapan ve banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin, Ramazan Bayramının 1. günü Sahil Park’ta güneşin tadını çıkartan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Bayramlarını kutlayan Başkan Tekin ve eşi, çikolata, maske dağıttı.


Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlarımız bayramı evinde geçirdiğini ve şu an yaşlılarda bayram geçirmekten mutluluk duyduğuna belirten Tekin, “Koronavirüs nedeniyle insanlarımız bayramlarımız evinde geçiriyor. Bizde eşimle birlikte sahil parkta yaşlılarımızla beraber bayramı geçiriyoruz. Burada çok güzel bir bayram havası var. Onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir dahi bayramları Sahil Parkımızda tüm halkımızla birlikte geçiririz.” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı