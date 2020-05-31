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Aktüel

65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi

Konya’da atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişilik sporcu grup, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinde bir araya gelerek parkta spor yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:38:48 -
65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi

Konya’da atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişilik sporcu grup, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinde bir araya gelerek parkta spor yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce organize edilen ’Koşabiliyorken koş’ projesine katılarak uluslararası yarışmalarda derece elde eden 65 yaş ve üzeri sporcular korona virüs önlemleri kapsamında bir süre spor yapamadan günlerini geçirdi. Bugün verilen izinde merkez Selçuklu ilçesi Nene Hatun Parkı’nda bir araya gelen sporcular antrenman yaptı.


Rahatsızlığı nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine spora başlayan Yüksek İnşaat Mühendisi 74 yaşındaki Yaşar Dadak, düzenli spor yaparak kolesterol ve hipertansiyon rahatsızlığından kurtulduğunu söyledi.


Uzun yıllardır spor yaptığını belirten emekli öğretmen 67 yaşındaki Dudu Kalkan ise, sağlığı elverdiği sürece spora devam edeceğini dile getirdi.

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