Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? | Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından önemli tedbirler alındı. 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. 1 Haziran’dan sonra bu yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Ağustos ayı sonu itibariyle vaka sayıları artmaya başladı. Bu sebeple pek çok ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Peki, hangi illerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

Bursa | Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasak. Ancak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanları kapsamadığı açıklandı

Eskişehir | Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yapılan açıklamada, "Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.

Kütahya | Kütahya’da 65 yaş üstü vatandaşların 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu bildirildi.

Kahramanmaraş | Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmaları kısıtlandı. Kahramanmaraş Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulaş riskinin arttığı 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına karar verilmiştir. Salgınla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Bolu | Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirildi. Yapılan açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehiriçi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu saatler olan 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında binebilmesine izin verilmiştir" denildi.

Kırklareli | Kırklareli'nde 65 yaş üstü vatandaşların çay bahçesi, kahve ve kafelere girişi yasaklandı.