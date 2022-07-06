Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır Türkiye’den hacca gidilmiyordu. Suudi Arabistan yönetimi hac ve umre kapılarını Türkiye’ye açtı. Ancak hac vazifesi için adayların 65 yaş altın olması şartı koşuldu. Bu sebeple 65 yaş üstü hac haklarının sürüp sürmediğini merak ediyor.

65 yaş üstü hac hakları ne olacak? 65 yaş üstü 2023'te hacca gidebilecek mi?

Suudi Arabistan Türkiye'ye hac için 37.770 kontenjan ayırdı. Kafileler haziran ayı başında yola çıktı. 2020 yılında yapılan kuralar geçerli oldu ve yeni bir kura yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hac hakkı içinse Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuştu. Ülke TV'de konuşan Erbaş, "31 bin 300'e yakın 65 yaş üstü engeline takılanlar oldu. 65 yaş engeli ne zaman kaldırılırsa o zaman gelmek isteyenler gelecekler. Hakları baki" dedi.