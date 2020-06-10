65 yaş üstü emekliler kısıtlamanın esnetilmesi kararına sevindi

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanı ve İkinci Bahar Kahvesi Sorumlusu Fatma Önerge, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 65 yaş üstü vatandaşların her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesinin sevindirici bir karar olduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde çok sayıda emekli vatandaşın sorununa el uzatan Önerge, AA muhabirine, salgının başladığı mart ayından bu yana dernek olarak 65 yaş üstü kişilere yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Salgın sürecinde evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahibi dernek üyelerinin listesini çıkardıklarını ifade eden Önerge, Üsküdar Kaymakamlığı, belediye ve muhtarlıklar aracılığıyla bu kişilere ulaşarak yardımda bulunduklarını söyledi.

İlk dönemlerde 65 yaş üstüne ilişkin kısıtlamayı zaman zaman eleştirdiklerini ancak daha sonra bunun aslında kendilerini korumak için alınmış bir önlem olduğunu gördüklerini belirten Önerge, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç bizleri korumaktı. Örneğin, benim yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığım var. Benim evde kalmam en sağlıklısıydı. Hayat normalleşmeye başladı ama bu pandemi henüz bitmedi. Dikkat etmezsek bütün korkum ikinci bir salgının yaşanmasıdır. Bazı kişilerin maskeyi çene altında taşıdığını görüyoruz. Maskeyi burnumuzun üzerinde taşıyacağız ve maskesiz hayat olmayacak. Bunu da aksesuar olarak düşüneceğiz. Hanımlar da evlerde çok lüks maskeler yapmaya başladı."

Bu süreçte 65 yaş üstü kişilerin yaratıcı olup, üretmeye devam edebileceklerine dikkati çeken Önerge, evde sürekli oturmanın yaşlıları da olumsuz etkileyebildiğine değindi.

Önerge, "Evde sürekli oturmaktan 65 yaş üstünde farklı hastalıklar meydana gelmeye başladı. Kireçlenme, hareketsizlik, depresyon gibi sorunlar olabiliyor. Ancak kendi sağlımız için Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız bize izin verinceye kadar, evde kalmak zorundaydık. Bu süreçte evde televizyon ya da internetten spor hareketleri yaptık. Hanımlar olarak şanslıyız, ben korona günlerinde onlarca yelek ve ve hırka ördüm. Zeynep Kamil Hastanesinde kimsesiz bebeklerin olduğu birim var. Oraya örgülerimizi gönderiyoruz. Oradaki ihtiyaç sahiplerine giydiriyorlar." şeklinde konuştu.

Fatma Önerge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmalarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesi kararına çok sevindik. Ancak 65 yaş üstü banka şubelerinde işlemlerimizi yapamıyorduk bankalar bizi bu karardan sonra içeri alacak mı? 65 yaş kartlarımız toplu taşımada geçersizdi onlar ne oldu? Seyahat kısıtlaması ile ilgili sorular da bana geliyor. Bu konularla ilgili de açıklamaları bekliyoruz. Her ne kadar serbest bırakılsak da yine de sağlığımız için mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen göstereceğiz, çünkü hala bu pandemiyi ciddiye almayıp maskesiz gezenler çok fazla."

Türkiye Emekliler Derneği üyesi Cihat Kıyar da alınan kararın 65 yaş üstü emekliler için sevindirici olduğunu söyledi.

Kıyar, şunları kaydetti:

"Bugün dışarı çıkmaya hazırlanıyorum ve hazırlık yaparken kendimi mutlu hissettim. Bayram yerine giden çocuk gibiyim, değişik duygular içindeyim. Mutluyuz inşallah hastalık da daha ileri gidip yayılmaz. Hastalık ilerlemezse daha çok mutlu oluruz. 3 aydır torunumu göremiyorum inşallah torunumu da görme fırsatı olur."

Bakanın ve idarecilerin normalleşme süreci için yaptığı uyarılara uyulması gerektiğini ifade eden Kıyar, "Dışarı çıktığım zaman çok sayıda maskesiz kişi görüyorum. Kurallara uyup maskeli dışarı çıkmalı ve hijyen kurallarına uymalıyız." diye konuştu.



