1 Haziran 2021 itibariyle Türkiye’de kademeli normalleşme uygulanmaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise kendileri için sokağa çıkma yasağının devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü aşı olmadıysa sokağa çıkamıyor mu?

65 yaş üstü aşı olmayanlar sokağa çıkamıyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstü, çift doz aşı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazar günleri hariç tüm günler yalnızca 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.