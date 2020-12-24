65 yaş üstü sokak saatleri | 2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından önemli tedbir kararları alındı. Yaz aylarında vakaların azalmasıyla tedbirler kademeli olarak kaldırıldı. Ancak sonbaharla birlikte vakalar artınca yeni kısıtlamalar getirildi. Risk grubunda olan vatandaşlar içinse sokağa çıkma kısıtlamaları bulunuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma sınırlamaları bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü saat kaçta açıklanacak?

65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş hafta sonu markete gidebilir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanması yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00 ila 13.00 arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı ise 13.00-16.00 saatleri dışarı çıkabiliyor.

Hafta sonları marketler, fırınlar, kasaplar vs 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlara gidip alışveriş yapabiliyor. Ancak hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması kesinlikle yasak. 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilir.