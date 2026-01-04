65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı ve SED ödemeleri nasıl olacak, yeni zam oranı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemelerini de doğrudan belirleyecek. Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükselen bu ödemeler, dar gelirli vatandaşların, engellilerin ve yaşlıların bütçesinde kritik bir rol oynuyor. Mevcut enflasyon farkı ve %11’lik toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde, sosyal yardımlarda %17,57 ile %20 arasında bir artış bekleniyor.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Halk arasında "yaşlılık maaşı" olarak bilinen 65 yaş aylığı, 2025 yılının ikinci yarısında yaklaşık 5.390 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2026 zammı ile birlikte bu tutarın 6.330 TL ile 7.065 TL bandına yükselmesi öngörülüyor. Kesin rakam, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon farkının memur katsayısına eklenmesiyle netleşecek.

EVDE BAKIM MAAŞI VE ENGELLİ AYLIĞI TAHMİNLERİ

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için ödenen evde bakım yardımı, en çok merak edilen kalemler arasında yer alıyor. Temmuz zammıyla 11.699 TL’ye çıkan bu destek tutarının, 2026 Ocak itibarıyla 13.800 TL ile 14.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Engelli aylıklarında ise engel oranına göre şu tablo öngörülüyor:

%40-69 arası engelli aylığı: 4.243 TL'den yaklaşık 5.000 - 5.150 TL’ye,

%70 ve üzeri engelli aylığı: 6.363 TL'den yaklaşık 7.500 - 8.300 TL seviyelerine çıkabilir.

SED ÖDEMELERİ VE GELİR SINIRI DEĞİŞİYOR

Çocukların eğitimi için ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur katsayısı oranında artacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim kademesine göre değişen ödemelerde ortalama %18'lik bir artış bekleniyor. Ayrıca asgari ücrete yapılan %27’lik zam sonrasında, bu yardımlardan yararlanmak için gereken hane içi kişi başı gelir sınırları da yukarı yönlü güncellendi.

KİMLER BU ÖDEMELERİ ALABİLİR?

Sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların taşınması gerekmektedir. İşte yardım kalemlerine göre başvuru şartları: