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65 bin dolar maaşla personel aranıyor! İşte şartlar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ıssız bir adadaki deniz fenerinden dönüştürülen otel, yıllık 65 bin dolar maaşla çalışacak personel arıyor.

08 Ocak 2019 Salı 17:02
65 bin dolar maaşla personel aranıyor! İşte şartlar...

ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak.

130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor. Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşü kuran kişileri çekmeye çalışıyor. Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

Adayların tekne kullanabilmesi ve sigara içmemesi gerekiyor

Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor. Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor. Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih" vaat ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:02
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  3. Dünya
  4. Ekonomi
  5. East Brother adası
  6. San Pablo
  7. San Franscisco körfezi
  8. San Franscisco

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  • patronun sag kolu necatipatronun sag kolu necati7 dk önce
    basligi okuyarak merak ettim nasil bir maas gibiymisde benim aylik maasimdan fazlaymis diye, sonra gördüm senelik maasmis... az.

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