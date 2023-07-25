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Sosyal Medya 64 yaşından sonra depolar dolusu benzinin olsa ne yapacaksın Fatih?
Sosyal Medya

64 yaşından sonra depolar dolusu benzinin olsa ne yapacaksın Fatih?

Yeniakit Publisher
2023-07-25 01:53:00 - 2023-07-25 01:54:20

Fatih Altaylı'nın akaryakıt fiyatına ilişkin değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Altaylı, Almanya ve Fransa'daki asgari ücretlilerin Türkiye'deki asgari ücretlilerden fazla akaryakıt alabildiğini söyledi.

64 yaşından sonra akaryakıtı ne yapacaksın?

Türkiye ile Almanya ve Fransa karşılaştırması yapan Altaylı, izleyicilerine üç ülke arasındaki emeklilik yaşını ise anlatmadı.

Almanya’da 60 yaşından önce emekli olunmazken, Fransa’da 64 yaşından önce emekli olunmazken, iki ülkeyi örnek gösteren Altaylı'ya, "64 yaşından sonra depolar dolusu benzin verseler ne yapacaksın, gezecek halin mi kalacak?" diye sorulurken, Türkiye’deki emeklilik yaşının 45 olduğu hatırlatıldı.

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