63 yaşındaki Asiye teyze 91 saat sonra kurtarıldı!
Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazında kalan 63 yaşındaki Asiye teyze, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nden çalışmaların 91’inci saatinde yüzleri güldüren bir haber geldi.
63 yaşındaki Asiye Sümbül, enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
Asiye teyzenin kurtarılma anı ve yaşanan mutluluk anbean kameraya yansıdı.