  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 63 yaşındaki Asiye teyze 91 saat sonra kurtarıldı!
Gündem

63 yaşındaki Asiye teyze 91 saat sonra kurtarıldı!

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazında kalan 63 yaşındaki Asiye teyze, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 23:59:00 - 2023-02-10 00:05:51

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nden çalışmaların 91’inci saatinde yüzleri güldüren bir haber geldi.

63 yaşındaki Asiye Sümbül, enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Asiye teyzenin kurtarılma anı ve yaşanan mutluluk anbean kameraya yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23