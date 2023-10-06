63 yaşındaki adam 3 gündür kayıptı... Cesedi paramparça halde bulundu!

Ordu'da 63 yaşındaki kişinin cesedi evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde paramparça halde bulundu. İşte ayrıntılar.

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğrenilenlere göre Hasan Usman'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları komşularına haber verdi.

Usman'ın evine giden komşular kapının açık olduğunu gördü.

Bölgede arama yapan komşular Hasan Usman’ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesine baktı.

HAYVAN SALDIRISINA UĞRAMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Usman'ın cansız bedenini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemenin sonucunda Usman'ın belden aşağısının parçalanmış olduğunu belirledi.

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Usman'ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceği değerlendirildi.

"CESEDİN BELDEN AŞAĞISI YOK"

Hayatını kaybeden Hasan Usman’ın kuzeni Bilal Usman, “3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, ‘Babanın ışıkları yanmıyor’ dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış” dedi.

Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy cesedi sabah saatlerinde komşuların bulduğunu ve belden aşağısının parçalanmış olduğunu belirtti.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Usman’ın cenazesi, otopsi yapılmak için Ordu Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.