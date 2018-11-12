0553 313 94 23
impression

63 asker tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
63 asker tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde 103 muvazzaf asker hakkında düzenlenen operasyonda 87 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 77 şüpheli asker ise bugün çıkarıldıkları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu şüphelilerden 63 asker sorgularının ardından tutuklanırken; 2 şüpheli ev hapsi ile 12 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldılar. Soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. İstanbul Adalet Sarayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
    1. Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle..
    2. FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc'..
    3. Anaokulunda korkutan yangın!
    4. Abdou Razack Traore: Zamana ihtiyacım..
    5. Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu..
    6. İtalyanlar yazdı! O ismin peşine..
    7. SMA hastalığı ilaçları devlet..
    8. Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına..
    9. Ülkedeki mahkumların yüzde 70'i..
    10. MSB uzman erbaş alımı
    11. Çalıntı plakayla hırsızlığa tutuklama
    12. Gaziantep'te hareketli anlar! El..
    13. 2019 asgari ücret ne olur
    14. Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü
    15. Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!
    16. Komşuda halk sokaklara döküldü!
    17. İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı..
    18. 63 asker tutuklandı!
    19. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında..
    20. Ankara Adliyesi önündeki şüpheli çanta..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim