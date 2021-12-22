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Yerel 620 yıllık türbenin bitişiğinde korkutan yangın
Yerel

620 yıllık türbenin bitişiğinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kullanılmayan bir evde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 03:38:00 -
620 yıllık türbenin bitişiğinde korkutan yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde bulunan tek katlı evde çıktı. Sahibi tarafından kullanılmayan evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri evin bitişiğindeki, mahalleye de ismini veren 620 yıllık Sinan Dede Türbesine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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