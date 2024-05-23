62. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın... Kara Kartal'a teselli! Olimpiyat'ta dev final...
Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş, Olimpiyat stadında karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 yenerek 62. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş, Olimpiyat stadında karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 yenerek 62. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.
5. dakikada Ghezzal’ın pasında topla buluşan Muçi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.
14. dakikada Onuachu’nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
16. dakikada Muleka’nın sağ taraftan çalımlarla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda önde direkte Necip’in kafayla arkaya gönderdiği topa Omar Colley’in vuruşunda az farkla üstten auta gitti. 33. dakikada Masuaku’nun pasında topla buluşan Gedson’un savunmada Denswil’i çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
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45+1. dakikada Salih’in ceza sahasına çevirmek istediği topa Bardhi, ceza sahası içerisinde elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Ghezzal’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı berabere sona erdi.
54. dakikada sol kanattan topla çıkan Gedson pasını Muleka’ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Muleka çalımını attı ve Salih’e pasını verdi. Salih karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi: 2-1
63. dakikada sağ kanattan topla çıkan Ghezzal çalımını attı ve şutunu çekti ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 66. dakikada Svensson sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica’ya pasını verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Rashica’nın şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
75. dakikada Aboubakar’ın şutu auta gitti.
84. dakikada ceza sahası dışından Rashica’nın sert vuruşunu Uğurcan çeldi. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
90+4. dakikada Al Musrati attığı golle kupayı Beşiktaş’a getirdi: 3-2