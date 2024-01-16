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Yerel 62 yaşındaki kadın boşandığı kocasını tüfekle öldürdü
Yerel

62 yaşındaki kadın boşandığı kocasını tüfekle öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-16 21:23:00 -
62 yaşındaki kadın boşandığı kocasını tüfekle öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti.

İrfan Çimen hayatını kaybetti

Ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İrfan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kadın cezaevine gönderildi

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi Ayşe Y. “Kasten adam öldürme suçundan” çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


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