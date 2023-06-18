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Yerel 62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi
Yerel

62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi

Yeniakit Publisher
2023-06-18 07:51:00 - 2023-06-18 08:02:03
62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi

Bayburt'ta yaşayan 62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci isimli vatandaş, 3'üncü üniversiteyi okumak için 19 yaşındaki oğlu Ömer Değirmenci ile birlikte sınava girdi.

Aynı fakültede sınava giren baba-oğul, erken saatlerde sınav yerlerine gelerek, beklemeye başladılar. "Öğrenmenin yaşı mı olur" diyerek konuşan İşletme ve Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan baba, üçüncü üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere bu sefer oğluyla sınava girerek, gençlere örnek oldu.

"Rakibim yoktur"

Gençleri, aynı zamanda da oğlunu rakibi olarak görmediğini söyleyen iddialı baba, "Rakibim yok, şimdiki gençler rakibim değil hedefleri yok, çünkü çalışmıyorlar" dedi. Gençlere "Çok çalışın" uyarısında bulunan Ali Fuad Değirmenci, "Üçüncü üniversite için sınava giriyorum. Gençlere şunu söylemek istiyorum; çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Çalışan, hedefine mutlaka ulaşır" ifadelerini kullandı. Adeta 'Okumanın yaşı yoktur' sözünü akıllara getiren Ali Fuad Değirmenci,

"Heyecan var mı?" sorusuna, "Heyecanım yok, çok fazla sınava girdim, gayet normal" yanıtını verdi.

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