61 yıldır aynı işi yapıyor! Bakın mesleğe nasıl başlamış

Sivas'ın Divriği ilçesinde Cemal Fırat (73), 12 yaşındayken ablası Hatun Erdoğan'ın bozulan saatini yapmaya çalışarak merak sardığı saat tamirciliğinde 61 yılı geride bıraktı. İlçedeki 5 metrekarelik dükkanında analog, dijital ve kurmalı saatleri tamir etmeye devam eden Fırat, "Saat tamirciliği zor ve ince bir meslek" dedi.

İlçede yaşayan 5 çocuk babası Cemal Fırat, 12 yaşındayken ablası Hatun Erdoğan'ın kurmalı saati bozuldu. Ablasının bozulan saatini alan Fırat, kendi başın tamir etmeye çalıştı. Saatin çalışmayan çeşitli parçalarını temin eden Fırat, evde uzun süren çabasının ardından saati tamir etti. Daha sonra mesleğe ilgi duyan Fırat, bozulan saatleri tamir etmeye başladı. Zamanla kendini geliştiren Fırat, ortaokulu bitirdikten saatçiliğe yöneldi. Fırat, ilçede Mercantepe Mahallesi, Ticaret Sokağı'nda bulunan 5 metrekarelik dükkanında çalışmaya devam ediyor. Müşterilerinin getirdiği, kurmalı, analog, dijital olmak üzere bir çok saat çeşidinin tamirini yapan Fırat, mesleğini özveri ile yapıyor.

'Parayı değil, sanatını seveceksin'

Saatçilik mesleğinin zor olduğunu söyleyen Cemal Fırat, "Bu saatlik hevesi ortaokuldayken ablamın saatini yaparak öğrendim. Kırılan parçasını gittim aldım, getirdim kendi kendime tamir ettim. İşimde titizim. Dünyada en zor meslek saatçiliktir. Bunda el titreşimi olmaz. Ben 73 yaşındayım, elim titremez. Her türlü saati tamir ediyorum. Yeter ki elime gelsin. Hasta cihazları olsun, diğer cihazlar olsun. Allah bir zihin vermiş. Usanmıyorum, bıkmıyorum. Hatta gece rüyamda da tamir ediyorum. Bu meslek kolay kolay öğrenilecek bir meslek değil. Mesleğini seveceksin. Çok seveceksin. Parayı sevmeyeceksin, sanatını seveceksin" dedi.