  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

61 işçi yemekten zehirlendi

Bursa’da çelik fabrikasında çalışan 61 işçi yemekten zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:58:17 -
61 işçi yemekten zehirlendi

Bursa’da çelik fabrikasında çalışan 61 işçi yemekten zehirlendi.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsünün demir bölümlerinin üretimini üstlenen Çimtaş firmasının işçileri, akşam yedikleri et yemeğinden zehirlendi. Bin 200 kişinin yediği yemekten zehirlenen 61 kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan işçiler evlerine gönderilirken, farklı ilçelerde ikamet eden kişilerin zehirlenip zehirlenmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Rahmeti falan tabii anladık da’ dedi ve ekledi! ‘Demirel cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak bir adam değildir’
Siyaset

‘Rahmeti falan tabii anladık da’ dedi ve ekledi! ‘Demirel cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak bir adam değildir’

Engin Ardıç, Demirel Vakfı'nın, ölümünün 5. yıldönümü nedeniyle eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel için gazetelere verdiği "Sayın cu..
Cüneyt Özdemir ‘Üçüncü kez soruyorum’ dedi! HDP’li Paylan fena köşeye sıkıştı
Gündem

Cüneyt Özdemir ‘Üçüncü kez soruyorum’ dedi! HDP’li Paylan fena köşeye sıkıştı

Terör sevici HDP'li Milletvekili Garo Paylan Cüneyt Özdemir’in, "Üçüncü kez soruyorum, Çok basit cevabı var. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak ..
Türk ve İran savaş uçakları peş peşe havalandı! Bölgede sıcak anlar
Gündem

Türk ve İran savaş uçakları peş peşe havalandı! Bölgede sıcak anlar

PKK’ya yönelik Pençe-Kartal Harekatı sırasında, TSK güçleriyle eşzamanlı olarak İran topçu birliklerinin de Hacı Omeran kasabasında terör he..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı