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Aktüel 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 20:58:00 -
61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 61 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Marmaris Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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