6023 sayılı kanunla TTB kapatılsın

ÇINAR DEMİR ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia ederek kamuoyunda infiale neden olan Türk Tabipler Birliğı Başkanı’na yönelik tepkiler sürüyor. Bir grup hukukçu ile birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Mikail Yılmaz, TTB yönetiminden kurtulmanın formülünü paylaştı.

Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı

TTB Kanunu’nda yer alan maddelere dikkat çeken Yılmaz, şunları anlattı: “TTB bir milli güvenlik, kamu düzeni sorunudur. Türkiye aleyhine kara propaganda yapan bir odak haline gelmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu 2. Fıkrası’nda; ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği’nin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine, Sağlık Bakanlığı’nın veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır’ denilmekte. Bu kanun çok bilinmediği için prosedür işletilmiyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin yanında devlet gibi duran Sayın Bahçeli’ye sesleniyoruz: TTB’nin faaliyetlerine Ankara Valiliği derhal son vermelidir ve başkanının görevden alınması için derhal dava açılmalıdır.”

TTB’nin Ermeni Soykırımı ve Afrin Harekâtı hakkında vb birçok milli meselede teröristlerin safında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

Valilik men edebilir

“Yine 6. Fıkra’da; ‘Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini önlemenin gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, TTB, vali tarafından faaliyetten men edilebilir’ diyor. Kimyasal silahlar kullanıldı iddiası ile Türkiye’yi Uluslararası Adalet Divanında yargılatmak istiyorlar. TTB ve onun iç ve dıştaki destekçileri şunu iyi bilmelidir ki, Türkiye müstemleke bir devlet değildir! Kamuoyunda da sürekli olarak artık milli güvenlik meselesi olan Birliğin kapatılması gerektiği söylenmektedir. O halde ne bekliyoruz!”