Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı, betonarme yapının bulunmadığı tarihi Sarıhacılar Mahallesi'ni, kasım ayının sonlarına yaklaşılırken yılın 11 ayında yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Rakamı paylaşan Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Uzun, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Taş ve ahşabın birleştirilmesiyle yapılan düğmeli evleri, yaklaşık 600 yıllık camisi ve 3 bin 600 metrelik tarihi İpek Yolu bulunan mahalleye, Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin yanı sıra Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya, Almanya, Rusya ve Belçika gibi ülkelerden turistler de geliyor.

Platform üyesi Fatma Genç, tarihi dokunun korunmasını mahallenin tamamının kentsel sit alanı içinde yer almasına bağladı: "Köyümüzün tamamı kentsel sit alanı olduğu için beton yapılaşma bulunmuyor. Betonun girmediği köyümüz, doğal ve tarihi görünümüyle misafirlerimizden büyük beğeni alıyor."

Günlük ziyaretçi sayısı 1000 kişiye kadar çıkabiliyor

Uzun, yoğunluğun günlere göre değiştiğini anlattı: "Günlük 400-500 kişinin geldiği oluyor. Yoğunluğa göre bu sayı 800, hatta 1000 kişiye kadar çıkabiliyor." Mahalleyi yürüyüş, fotoğraf ve öğrenci grupları geziyor; yürüyüş grupları İpek Yolu üzerinden Akseki'ye kadar yürüyor.

Misafirleri Akseki Belediyesi Müzesi'ne, Altınbeşik Mağarası'na ve çevredeki diğer turistik noktalara da yönlendirdiklerini belirten Uzun, Alanya ile Manavgat'ın yakınlığı nedeniyle bu bölgelerde yaşayan yabancıların ve kendi araçlarıyla seyahat eden turistlerin de mahalleye uğradığını kaydetti.

600 yıllık cami beton kullanılmadan inşa edildi

Genç'e göre ziyaretçilerin en çok ilgilendiği yapılar tarihi cami, İpek Yolu ve düğmeli evler. Selçuklu mimari formlarını taşıyan caminin yaklaşık 600 yıllık geçmişi bulunuyor; tarihi İpek Yolu'nun ise yaklaşık yüzde 90'ı bozulmadan günümüze ulaşmış durumda.

Kokartlı turist rehberi Mustafa Kemal Çalışkan, Sarıhacılar'ın Selçuklu döneminde kervan yolu üzerinde bulunduğunu, daha eski dönemlerde de önemli bir güzergâh olduğunu anlattı. Çalışkan'ın aktardığına göre turistlerin ilk gezdirildiği yer, sade mimarili Sarıhacılar Camisi; yapı, beton kullanılmadan taş ve ahşabın geleneksel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle inşa edildi ve bu teknik mahalledeki düğmeli evlerle benzerlik taşıyor.

Rehberin tahmini: 70 bin ila 100 bin turist

Çalışkan, turların genellikle Alanya'dan başladığını ve ağırlıklı olarak Finlandiya ile Baltık ülkelerinden gelen turistlere yönelik düzenlendiğini söyledi. Kendi acentesiyle yılda yaklaşık 10 bin ila 20 bin turisti bölgeye getirdiğini tahmin eden rehber, diğer acentelerin katılmasıyla bu sayının 70 bin ila 100 bin civarında olabileceğini, rakamların kendi tahmini olduğunu vurguladı.

Kış aylarında bölgeye daha az turist geldiğini belirten Çalışkan, turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını istediklerini ifade etti. Turlar Sarıhacılar'dan başlıyor; Akseki ve çevresi gezildikten sonra program İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'nda tamamlanıyor.

11 kilometrelik parkurda üç tarihi yol

Ayakizm Doğa Sporları Grubu, Hüsamettin Köyü, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki güzergâhını kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Grubun rehberi İsmail Dönmez güzergâhı, "Tarihi İpek Yolu, İsraura Yolu ve Selçuklu kervan yollarının bir arada bulunduğu bir rota" sözleriyle tanımladı; Belenalan, Hüsamettin Köyü ve Çimi Köyü'nün de görülmesi gereken yerler olduğunu söyledi.

Yürüyüş grubu üyeleri, gezdikleri köylerde üzüm, pekmez ve tahin gibi yöresel ürünler satın aldıklarını, bu sayede yerel üreticilere ve köy ekonomisine katkı sunduklarını dile getirdi.