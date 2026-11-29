SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Son yıllarda sanat adı altında piyasaya sürülen bazı şarkılar, kültürel yozlaşmanın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk kültürüne, tarihine ve devlet büyüklerine yönelik skandal ifadelerle gündeme gelen tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Gerçek adı Burak Bodur olan rapçi Lvbel C5, Batuflex ile birlikte yayımladığı “Ohaohaoha” adlı yeni şarkısında yer alan “Uçuyorum sanki Cengiz Topel” sözleriyle tepki çekti. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın kahraman şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adının bu şekilde kullanılması, şehitlerin aziz hatırasına ve millî değerlere yönelik saygı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamda sözde sanatçı Lvbel C5 mahlaslı Burak Bodur’a bir tepki de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan geldi. Arslan, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel üzerinden yapılan tartışmalara tepki göstererek, şehitlerin hatırasına yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirtti.

“VATAN ONURUNDAN TAVİZ VERMEDİ”

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında esir düşen ve gördüğü insanlık dışı işkencelere rağmen Türkiye aleyhine konuşmayı reddeden Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in fedakârlığını hatırlatan Dr. Arslan, “Esir düştüğünde dahi Türkiye aleyhine tek kelime etmeyi reddeden ve uğradığı insanlık dışı işkencelere rağmen vatan onurundan taviz vermeyerek şehadete yürüyen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, bu milletin kırmızı çizgisidir. Kahraman şehidimizin aziz hatırası, hiç kimsenin ucuz şovlarına, saygısızlığına ve ciddiyetsizliğine meze edilemez. Tarihimize ve şehitlerimize yapılan bu hadsizliği şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.