Yine 5 yaşından sonra çocuklarda gece alt ıslatma olmasın diye bez bağlamak da sorunu çözmemektedir; tam tersine, kronikleşmesine neden olabilmektedir. Çünkü bez bağlanan çocuk daha rahat davrandığından gece alt ıslatmaya devam edebilir ve bu durumun çözümü normalden daha uzun sürebilir. Gece alt ıslatmanın tanısı ve tedavisi aslında zorlu bir süreç değildir. Yapılabilecek bir fizik muayene, hastanın hikâyesinin alınması ve basit bir idrar tahliliyle çoğunlukla tanı konulabilir. Ardından tedaviye başlanabilir. Tedaviyle ortalama 3-4 ay içerisinde çocuklarımızda tam ve kalıcı kuruluk sağlanabilmektedir. Öncelikle çocukların gündüzleri 2 saatte bir tuvalete gitmeleri önerilir. İkinci olarak, özellikle erkek çocukların ayakta değil, oturarak idrar yapmaları önerilmektedir. Yine hem erkek hem de kız çocuklarının oturduklarında ayaklarının altının bir basamakla desteklenmesi önerilmektedir. Çocuklar çay, kahve, kola, asitli gıdalar, ice tea gibi içeceklerden uzak durmalıdır. Bir diğer önemli nokta, gece yatmadan önceki son bir saat içerisinde herhangi bir şey yenilip içilmemesidir. Yine yatmadan hemen önce tuvalete gidip idrar yapılarak yatağa girilmesi önerilmektedir. Çocuklarımızda kabızlık gibi bir durum varsa bunun tedavisi de gece alt ıslatmanın tedavisine yardımcı olmaktadır. İki ana tedavi yöntemimiz bulunmaktadır. Birincisi ilaç tedavisi, diğeri ise alarm tedavisidir. Her ikisinin de başarı oranı yüzde 80'in üzerindedir. Eğer ilaç tedavisi veya alarm tedavisiyle yeterli yanıt sağlanamazsa bazı özel durumlarda fizyoterapi dediğimiz pelvik taban egzersizleri de gece alt ıslatmanın çözümü açısından yardımcı olabilmektedir. Sonuç olarak gece alt ıslatma tedavi edilebilen bir durumdur. Gece alt ıslatma tedavi edilmediğinde çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çocuklarda 5 yaşından sonra da bu durumun devam ettiği tespit edilirse vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurulması önerilmektedir. Gece alt ıslatmanın nedenlerine baktığımızda genetik nedenler ön plana çıkmaktadır. Anne veya babada gece alt ıslatma süreci uzadıysa ya da yakın akrabalarda, örneğin dayı veya amcada, gece alt ıslatma öyküsü varsa çocuklarda görülme olasılığı yüzde 70'lerin üzerine çıkmaktadır. Öte yandan gece uykusunun ağır olması, idrar üretiminin normalden fazla olması, mesane kapasitesinin küçük olması veya mesanenin normalden fazla kasılması gece alt ıslatmanın temel nedenlerini oluşturmaktadır. Tek bir neden yoktur. Genellikle bu nedenler iç içe geçmiştir. Dolayısıyla tedavi yaklaşımı da nedene göre değil, sonuca göre, yani çocuğumuzun kuru kalması üzerine şekillendirilmektedir. Gece alt ıslatan bir çocuk sabah uyandığında ıslak bir şekilde kalkıyorsa bu durum onun sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz etkiler. Gece alt ıslatma tedavi edilmediğinde çocuklarda okul başarısı düşmekte, arkadaşlarıyla ilişkileri bozulabilmektedir. Ayrıca çocuklar yatılı bir yerde kalacakları zaman, örneğin bir fen lisesine veya spor organizasyonuna katılacaklarında, buralara gitmekten kaçınabilmektedir. Bu da çocukların sosyal yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çocuklarla konuşurken her zaman destekleyici bir dil kullanmak gerekir. Bu durumun çocuğun suçu olmadığı, bilerek yapmadığı ve başka çocuklarda da görülebildiği ifade edilmelidir.