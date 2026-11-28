Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup dalgıç, Gazze’ye ve Beşiktaş taraftarlarına destek için denizin altında bayrak açtı. Kızılkule önüne gelen dalgıçlar, özel giysilerini giyindikten sonra ellerinde Türk, Filistin ve Beşiktaş bayraklarıyla suya girdi. Dalgıçlar, su üstünde ve yaklaşık 15 metre derinlikte bayrak açtı.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekibi'nin ekip lideri Ramazan Başkan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı farkındalık oluşturmak için dalış yaptıklarını dile getirdi.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan maçta Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Başkan, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan maçta, Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahale ederek biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştır. Yaşanan olayların ardından deniz altında Türkiye, Filistin ve Beşiktaş bayraklarını açarak tepkimizi göstermek istedik."