Son yıllarda sanat adı altında yayımlanan bazı şarkılarda kullanılan ifadeler, kültürel yozlaşma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gerçek adı Burak Bodur olan ve Lvbel C5 mahlasıyla tanınan rapçinin, Batuflex ile birlikte yayımladığı “Ohaohaoha” adlı şarkısında Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını “Uçuyorum sanki Cengiz Topel” sözleriyle kullanması tepkilere neden oldu.





Söz konusu ifadelere tepki gösteren Kıbrıs tarihçisi Ayşenur Atak, Cengiz Topel'in Türk milleti ve Kıbrıs Türklerinin mücadelesi açısından taşıdığı tarihî öneme dikkat çekerek, şehidin adının şarkı sözlerine malzeme edilmesini sert sözlerle eleştirdi.



“CENGİZ TOPEL SİZİN ŞARKILARINIZIN MALZEMESİ DEĞİL!”



Atak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cengiz Topel'in 1964 yılında Kıbrıs'ta görev yaparken Rumlar tarafından esir alındığını ve insanlık dışı işkenceler sonucunda şehit edildiğini hatırlattı.



Şehidin naaşını inceleyen doktorun yıllar sonra dahi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadığını belirten Atak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Cengiz Topel sizin şarkılarınızda kafiyeyi tamamlamak için kullanacağınız bir isim değildir! Biraz olsun tarih bilginiz, millî hafızanız ve haysiyet duygunuz varsa bir şehidin adını ağzınıza alırken ne söylediğinizi bilirsiniz.



Lvbel C5, senin birkaç saniyelik şarkı sözünde ucuz bir benzetmeye dönüştürmeye çalıştığın Cengiz Topel, 1964 yılında Kıbrıs'ta Türk milletinin varlığı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği için görev yaparken Rumlar tarafından esir alınmış, insanlık dışı işkencelere maruz bırakılarak şehit edilmiştir.”



“ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜZÜN PARÇASI DEĞİL”



Cengiz Topel'e yapılan işkencelerin vahametine dikkat çeken Atak, şehidin naaşını inceleyen doktorun yıllar geçmesine rağmen yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattığını vurgulayarak şöyle devam etti:





“Bir doktor düşünün! Aradan yıllar geçmiş, üzerinden onca zaman geçmiş ama gördüklerini anlatırken hâlâ ağlıyor. Çünkü Cengiz Topel'e yapılanlar insanlık dışıdır. Çünkü o beden, bir milletin evladına uygulanan vahşetin tanığıdır. Çünkü o isim, Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadelenin ve Türkiye'nin tarihinin bir parçasıdır.



Bu ülkede herkesin adını istediğin gibi ağzına alamazsın. Hele ki vatan uğruna can vermiş, esaret altında insanlık dışı işkencelerle şehit edilmiş bir Türk subayının adını hiç alamazsın. Popüler kültürün içinde her şeyi tüketilebilir bir malzemeye dönüştürmüş olabilirsiniz ama şehitlerimizin hatırası sizin tüketim kültürünüzün bir parçası değildir!”



Atak, açıklamasının sonunda ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



“Cengiz Topel sizin şarkılarınızın malzemesi değil, bu milletin şehididir! Şehitlerimizin adını ağzınıza alırken haddini ve ne söylediğinizi bilin! Sizin gibi operasyon çocuklarına şehidimizin adını lekeletmeyeceğiz!”