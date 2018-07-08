600 vekil gardroplarını yeniledi

TBMM’de yeni dönem dün başladı. Yemin edip parlamentoda yerini alan 600 milletvekili, soruları ve önergeleri gibi giyim kuşamlarıyla da iddialı.

TAKIM ELBİSELERLE BEĞENİ TOPLADILAR

Yeniden milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş ve Ahmet Arslan takım elbiseleriyle beğeni topluyor.

AK Parti’nin kıdemlilerinden Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da kıyafet tercihleriyle modacılardan tam not alıyor.

SPORCULARA TAM NOT

Spordan siyasete geçen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile eski futbolcu Alpay Özalan takım elbiseleriyle 7’den 70’e herkesin ilgi odağı.

Kadın milletvekillerinden İlknur İnceöz ve Çiğdem Karaaslan ceketleriyle; Rümeysa Kadak, Sena Nur Çelik ve Leyla Şahin Usta şık şallarıyla dikkat çekiyor.

GİYİMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Milletvekillerinin şıklık yarışı giyim sektörünün yüzünü güldürüyor. Sektörün önde gelen markalarından Kiğılı’nın CEO’su Hilal Suerdem, ürünlerinin siyasilerden yoğun talep gördüğünü belirtti. Suerdem, talebin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

SIRA KABİNE ÜYELERİNDE

Şu aşamada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrildi. Kabinede yer alacak isimlerin giyim tercihleri merak ediliyor. Bu isimlerin de Erdoğan gibi ceket, kravat ve pantolon uyumuna önem vereceği tahmin ediliyor.