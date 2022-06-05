60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti

Edirne’de evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yusuf Akbaş ve eşi Hasibe Akbaş arasında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren koca, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş, çocuğunu arayıp evde silahla vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe Akbaş da hayatını kaybetti. 7 çocuk sahibi çift, köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.