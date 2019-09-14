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60 yıllık duayen gazeteci 100 yaşında

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilk yerel gazeteyi çıkarmak üzere matbaa kuran Kamil Muştu (100), ilerleyen yaşına rağmen gazetecilik mesleğinden emekliye ayrılmayı düşünmüyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:31
60 yıllık duayen gazeteci 100 yaşında

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilk yerel gazeteyi çıkarmak üzere matbaa kuran Kamil Muştu (100), ilerleyen yaşına rağmen gazetecilik mesleğinden emekliye ayrılmayı düşünmüyor.


Duayen gazeteci olarak tanınan Muştu, çalışan gazetecilere tecrübelerini aktardığını ve onlara yardımcı olduğunu belirtti. Ziyaretine gelen Ulusal basın temsilcileriyle sohbet eden Muştu "Gerçek yaşım, 1919 yılında doğmuşum. Babam İstiklal harbine giderken, Gedizli 4 arkadaşıyla birlikte, helalleşmek için Simav’a uğruyorlar. Ben o zaman 2 yaşındaymışım. Yaklaşık 60 yıllık gazeteciyim. Hürriyet Gazetesi’nde de muhabir olarak çalıştım. Çalışan gazetecilere yol gösteriyorum. Arkadaşlarım bana duayen gazeteci diyorlar. Gazetecilik mesleğine yeni başlamış olanlara tavsiyelerde bulunuyorum, tecrübelerimi ve nasıl hareket edeceklerini anlatıyorum” dedi.


Gazeteci Mehmet Yenen (70), duayen gazeteci Muştu’dan çok şeyler öğrendiğini ve onun yolunda devam ettiklerini belirtti.


Duayen gazeteci Muştu çalıştığı yıllarda, bir ayın 10 -12 gününü mahkemelerde geçirdiğini belirtti. Muştu, "Hatalı yapılan tüm işlere karşı çıkıyordum. 1961 tarihinde, bir arkadaşımızın bürosunda toplantı yaparak mahalli gazete çıkarmaya karar verdik. Simav’ın Sesi gazetesini haftalık çıkarmaya başladık. İzmir’den 10 bin TL’ye matbaa satın aldım ve Simav’da ilk matbaayı kurmuş oldum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:31
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