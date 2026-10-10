60 yaşında afla Hacettepe Tıp'a dönen Türkan'ın önlüğünü asistan doktor oğlu giydirdi

Ankara'da ilaç mümessilliği, kara havacı pilotluk ve avukatlık gibi meslekleri icra eden Yaşar Kadir Türkan (60), yıllar önce yarıda bıraktığı tıp eğitimine, son af düzenlemesinden yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Programı'nda yeniden başladı. Beyaz önlüğünü, aynı üniversitenin Tıp Fakültesi'nden mezun olup İstanbul'da asistan doktor olarak görev yapan 23 yaşındaki oğlu Emre Türkan giydirdi.

Törene ait görüntüleri Emre Türkan, 'Hababam Sınıfı' jenerik müziği eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım 8 milyondan fazla kez izlendi.

ODTÜ hazırlığından Harp Okulu'na, hukuktan tıbba

Türkan, 1985'te ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü'nde hazırlık sınıfını bitirdikten sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tıbbı yarıda bırakıp sınavla girdiği Kara Harp Okulu'ndan 1991'de teğmen rütbesiyle mezun oldu; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara havacı pilot olarak görev yaptı. Askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra bir süre tıbbi mümessil olarak çalışan Türkan, ardından kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998'de mezun olup avukatlığa başladı.

Baba ile oğul arasındaki 'tatlı rekabet'

Emre Türkan, babasıyla aralarındaki uzun yıllara dayanan rekabete atıf yaptığı paylaşımına "Ömürlük çekişmemizde Türkçe tıp kazanarak bana mağlup olan Yaşar Kadir Türkan'ı yine de tebrik ederim" notunu düştü. Paylaşımında "Baban 60 yaşında Hacettepe Tıp'a başladı ve Hacettepe Tıp mezunu olarak önlüğünü sen giydirdin" ifadelerini de kullandı.

Genç doktor, babası için "Babam 60 yaşında, benden 8 sene sonra Hacettepe Tıp'a başladı. Doktor önlüğü giyiyor, Harp Okulu mezuniyet yüzüğü takıyor, profil resminde ODTÜ kazağı var, biosunda avukat yazıyor" dedi.

Kendi eğitim yolculuğunun babasının tam tersi ilerlediğini aktaran Emre Türkan, 17 yaşında Hacettepe İngilizce Tıp'a girdiğini, 23 yaşında mezun olduğunu ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) ilk girişinde derece yaparak plastik cerrahi asistanlığına başladığını dile getirdi. Aralarında "hep tatlı bir rekabet" olduğunu söyleyen Türkan, şöyle devam etti: "En önemlisi benim hayatta hep bir telaşım vardı, babamın ise hiç acelesi yoktu. Bu kadar acelesi olmayan bir adamın da 60 yaşında böyle bir şey yapması onun hayatına bence çok yakıştı."