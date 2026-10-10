  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek Ücretsiz hizmet alanlara darbe: Gemini kullanımında köklü revizyon Patronun dedikodusunu yapınca kovuldu! Mahkeme kararını verdi! Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor! Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları Türk F-16 pilotları ülkeyi salladı: Yetkililer ani karar alıp askeri üsse gitti Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Tüyleri saniyeler içinde temizlemek artık çok daha kolay...

#1
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Soğuk havaların gelmesiyle yünlü kazaklar ve ceketler yeniden dolaplardan çıktı. Ancak tüylenme ve tiftiklenme sorunu can sıkabiliyor. Üstelik bu sorunu evde bulunan basit bir malzemeyle çözmek mümkün! İşte detaylar...

#2
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Tüy toplama rulosu veya kumaş tıraş makinesi olmadan da uzmanların önerdiği basit bir yöntemle kıyafetlerinizi pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

#3
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Yün, triko ve kaşe gibi tüylenmeye yatkın kumaşlarda etkili olan bu yöntem, kıyafetlerin pürüzsüz görünümünü geri kazandırıyor.

#4
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

İşte bulaşık teliyle tüy temizleme yönteminin 3 basit adımı:

#5
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

1-TELİ ISLATIP YUMUŞATIN İlk adımda yeni veya temiz bir çelik bulaşık telini hafifçe ıslatın. Teli hafifçe ıslatmak, kumaşa zarar verme riskini azaltarak daha nazik bir uygulama yapmanızı sağlar.

#6
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

2-DAİRESEL HAREKETLERLE NAZİKÇE OVALAYIN Islattığınız bulaşık telini, tüylenen bölgenin üzerinde hafif baskı uygulayarak dairesel hareketlerle nazikçe gezdirin.

#7
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Telin yüzeyi, kumaşın üstünde biriken tiktikleri ve gevşemiş lifleri anında toplayarak tek bir yumak haline gelmesini sağlayacak ve kıyafetlerinizi temizleyecektir.

#8
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

3-HASSAS KUMAŞLARA EKSTRA DİKKAT EDİN Yünlü kazak, kaşkol veya şapka gibi hassas parçalarda bulaşık teli ile temizleme işlemini uygularken bastırmamaya özen gösterin. Sadece tiftiklerin yüzeyden kolayca alınmasını sağlayacak şekilde, hafifçe hareket ettirin.

#9
Foto - Basit bir taktikle üstelik: Tüyleri saniyeler içinde temizliyor!

Bu yöntem, özellikle kalın ve dayanıklı yünlü kumaşlı için öneriliyor. İpek, saten gibi çok hassas veya baskılı ince kumaşlarda bu yöntemi denemeniz tavsiye edilmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı
Gündem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlilerine örnek olma çağrısı yaptı. Aydoğdu "Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
Maltepe'de bina çökmüştü! Bakan Çiftçi son durumu açıkladı
Gündem

Maltepe'de bina çökmüştü! Bakan Çiftçi son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve enkazda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23