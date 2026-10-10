Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan milli takım görevinden ayrılan Vincenzo Montella açıklaması geldi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan milli takım görevinden ayrılan Vincenzo Montella açıklaması geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görevinden ayrılan Montella'nın gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.
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