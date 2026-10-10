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Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek

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Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan milli takım görevinden ayrılan Vincenzo Montella açıklaması geldi.

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Foto - Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görevinden ayrılan Montella'nın gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

#2
Foto - Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

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Foto - Flaş açıklama: Sözleşmesi feshedilmişti! Montella ile Hacıosmanoğlu görüşecek

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

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