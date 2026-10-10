AK Parti'den kulisleri hareketlendirecek açıklama! Sırada bir büyükşehir daha var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, partiye yeni katılımların olabileceğini açıklayarak bir büyükşehir belediyesinin sırada olduğunu duyurdu; fon soruşturması, Mekke Savunma İttifakı ve muhalefetin Yemen iddiaları hakkında da çarpıcı mesajlar verdi.

"SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR, EN KISA SÜREDE GÖRECEĞİZ"

Yalçın, AK Parti'ye katılan belediyelerle ilgili olarak yeni katılımların yolda olduğunu açıkladı. Yalçın, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASI: "HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yalçın, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kararlılık ortaya koyduğunu vurguladı. Yalçın, suça bulaşan herkesin siyasi ya da bürokrat olmasına, partiye yakın ya da karşı olmasına bakılmaksızın ayırt edileceğini belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir kararlılığı ortaya koyuyor. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan zerre kadar suçu olanla suçu olmayanı ayırt ederek, burada fonda kurban olan fonda kendi parasını kaptıranları tespit etmekten tutun da bu işe bulaşmış ister siyasi ister bürokrat ister başka camiadan fark etmez nereden olursa olsun ister bize yakın ister bizim karşımızda kim olduğunun hiçbir önemi yok."

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NA MISIR SİNYALİ

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Mekke Savunma İttifakı'nın genişleyebileceğine dikkat çekti. Yalçın, ittifaka katılabilecek ülkelere ilişkin "Mısır başta olmak üzere yeni ülkeler katılabilir." dedi.

MUHALEFETİN YEMEN İDDİASINA SERT YANIT

Muhalefetin Yemen iddialarına da yanıt veren Yalçın, meselenin "Yemen'e asker mi gönderiyoruz?" basitliğine indirgenmesini eleştirdi. Yalçın, Türkiye'nin dış politikaya çok kapsamlı bir yaklaşımı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin en olmayacak yerinden tuttuğu tartışmalardan bir tanesi de bu. Meseleyi getirip 'Yemen'e asker mi gönderiyoruz?' basitliğine indirgemek. Maalesef bizim ülkedeki muhalefetin ana sorunlarından bir tanesi hiçbir şeye faydaları olmadığı gibi bir tartışmayı da nasıl yapacaklarını hiçbir zaman öğrenemediler. Aslında mesele sadece Yemen'den ibaret değil sadece Husiler'den ibaret değil. Mesele sadece Suudi Arabistan da ibaret değil Mekke Anlaşması'ndan da ibaret değil sadece Orta Doğu'dan ibaret değil dış politikaya Türkiye'nin çok kapsamlı bir yaklaşımı var. Mekke Anlaşması bölgede barış ve istikrar amaçlıyor."