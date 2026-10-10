Hüseyin Yayman’dan çarpıcı açıklama: BU BİR FETÖ taktiği! Hedef ERDOĞAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında fon soruşturmasından ekonomiye, medyadaki tartışmalardan muhalefetin tutumuna kadar gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi üzerinden yürütülen tartışmaların yalnızca ekonomik meselelerden ibaret olmadığını kaydeden Yayman, borsa ve farklı alanlarda gerçekleştirilen manipülasyonların siyasi bir hedef taşıdığına dikkat çekti.

“NİHAİ HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN”

Yayman, ekonomik meselelerin borsa ve farklı alanlarda yapılan manipülasyonlarla ele alındığını belirterek sürecin sonunda hedefe Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konulduğunu söyledi.

Yayman, “Hükümet, hatta daha da ötesinde en nihayetinde hedef, Başkan Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Yaşananları geçmişte FETÖ tarafından kullanılan yöntemlere benzeten Yayman, Başkan Erdoğan’ın da söz konusu yönteme daha önce dikkat çektiğini hatırlattı.

“BU BİR FETÖ TAKTİĞİ”

Muhalefetin ve bazı çevrelerin kullandığı yöntemi eleştiren Yayman, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrarladı: Bu bir FETÖ taktiği” dedi.

Yayman, söz konusu yöntemin önce ortaya bir suçlama atılması, ardından bunun toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulmasının hedeflenmesi üzerine kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İftira atın, ondan sonrasını zaten boşverin. Yani 100 kişi duysun, onlardan 10 kişi bile inansa ki, o inanacak bir kitle de var zaten, bize yeter mantığıyla gidiyorlar.”

FON SORUŞTURMASI ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gündeme gelen gazeteciler üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Yayman, Türkiye’nin benzer yöntemlerle daha önce karşılaştığını söyledi.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerini hatırlatan Yayman, “Biz Türkiye'de 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu kumpasları ve FETÖ'cü taktikleri gördük. Aynı taktiklerin bugün yeni yapılar ve mecralar üzerinden kullanıldığı çok açıktır” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİ DEĞİL, AKTİVİST GİBİ HAREKET EDİYORLAR”

Bazı medya mensuplarına da sert tepki gösteren Yayman, gazeteciliğin temel ilkelerinin bir kenara bırakıldığını kaydetti.

Yayman, “Kendisine gazeteci diyen bazı insanların gazeteci değil, birer aktivist ve eylemci gibi hareket ettikleri ortaya çıkmıştır” dedi.

Bazı yayınlarda 5N1K kuralının dahi göz ardı edildiğine dikkat çeken Yayman, yalan, dezenformasyon ve algı operasyonları üzerinden seçim öncesindeki siyasi sürecin manipüle edilmeye çalışıldığını ifade etti.

“BİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ”

Türkiye’nin ekonomi ve dış politikada izlediği rotaya ilişkin de konuşan Yayman, hükümetin doğru adımlar attığını belirtti.

“Biz tarihin doğru tarafındayız” diyen Yayman, bu yaklaşımın fon soruşturmasından ekonomiye, dış politikadan millete hizmet anlayışına kadar bütün alanlar için geçerli olduğunu kaydetti.

“AK PARTİ’NİN SİCİLİ AKTIR”

AK Parti’nin toplumun geniş kesimlerinin sesi olarak kurulduğuna dikkat çeken Yayman, “Bu meselede AK Parti'nin ismi gibi sicili aktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın siyasi anlayışının “kimsesizlerin ve sessiz çoğunluğun sesi” olma hedefi üzerine kurulduğunu kaydeden Yayman, parti içerisinde yanlış yapan kişilere de sahip çıkılmayacağının altını çizdi.

Yayman, “Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir. Yanlış yapanın yanında olmayız. Hataya düşenin yanında olmayız” dedi.

“TÜRKİYE BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK”

Türkiye’nin yaşanan süreç sonunda daha sağlam bir yapıya kavuşacağını belirten Yayman, ekonomi ve kurumlardaki aksaklıkların da giderileceğini ifade etti.

Yayman, “Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Ekonomimizdeki aksaklıklar, kurumlardaki aksaklıklar düzeltilerek güçlenerek çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin sorunlu alanları temizleyerek yoluna devam edeceğini belirten Yayman, ülkenin yeni rotasını belirleyerek ilerleyeceğini kaydetti.