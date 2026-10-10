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Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

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Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri’nin yanı sıra hanları, hamamları, camileri, kiliseleri ve tarihi konaklarıyla öne çıkan Diyarbakır’ı, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, “Terörsüz Türkiye meselesinden sonra akın akın insanlar gelmeye başladı. 8 ayda 1 milyon 300 bin kişi geldi. Bu yıl sonuna kadar 1,5 milyonu bulur” ifadesini kullandı.

#1
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve inanç turizmi merkezleriyle öne çıkan kent, yerli ve yabancı turistlerin önemli rotalarından biri haline geldi.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

. Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, ilk 8 ayda kenti 750 bini konaklamalı, 1 milyon 300 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Aldığımız bilgilere göre Diyarbakır’a gelen turist sayısı, 750 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi. Tabi bu 8 aylık bir dönem için. Şimdi 10’uncu aydayız. Bizim tahminimiz yıl sonuna kadar 1,5 milyonu bulur” dedi.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

‘DİYARBAKIR, AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ’ Diyarbakır’ın daha önce turizm destinasyonları açısından dezavantajlı bir konumda olduğunu belirten Aksu, “Daha önce kentle ilgili bir algı vardı. Bu algı yıkıldı. Biliyorsunuz, bu turizm destinasyonunda kırmızı çizgiden çıktı Diyarbakır. Çünkü o destinasyonda tur operatörleri maalesef buraya geldiklerinde turistlere sigorta falan yaptırıyorlarmış. Geldikleri zaman zaten o çizgiden çıktığı için buralarda rahatlıkla gezebiliyorlar, kalabiliyorlar. Ve Diyarbakır’ın Sur içi bilindiği üzere bir açık hava müzesi, yani her tarafta tarih, kültür var.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

Medeniyetlerin başkenti. Manevi olarak da belki Medine’den sonra en çok sahabe ve peygamberlerin olduğu şehir. Onun için buraya gelmek için çok sebep var. Her zaman söylüyoruz. Deniz, kum her tarafta var. Ama bu değerler hiçbir yerde yok. Sur içi tamamıyla bir hazine. Kültür hazinesi, açık hava müzesi gibi. İnsanın burada nefes alması bile o kadar güzel ki... Diyarbakır’ın Sur içinde 612 tane tescilli yapı var. Bu yapılar, tabi bilinen, bilinmeyen veya tescilli olmayan bine yakın yapı var. Sur’u gelin, gezin. Hanlar, hamamlar, kiliseler, medreseler, camiler, saray gibi evler var. Öyle bir hazine ki dünyanın hiçbir yerinde yok” diye konuştu.

#5
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİNDEN SONRA AKIN AKIN İNSANLAR GELMEYE BAŞLADI’ Kentte bugün başlayan ve 18 Ekim’e kadar sürecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin kentin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sunacağını belirten Aksu, şöyle konuştu:

#6
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

“Diyarbakır’a bu Terörsüz Türkiye meselesinden sonra akın akın insanlar gelmeye başladı. Ve bu mevsimden sonra zaten festivaller yapılıyor. Şimdi önümüzdeki 10 ile 18 Ekim’de Diyarbakır’da Kültür Yolu Festivali yapılacak. Her sene yapılıyor. Bu festivalde hem tanıtım amaçlı hem de buradaki halka bir moral, bir eğlence, gastronomi var ve kültür ile ilgili programlar var. Konserler, söyleşiler, sergiler var. Bu da bizim için önemlidir. Çünkü destinasyonda bu tür etkinlikler katkı sunuyor. Tanıtım amacında Diyarbakır’ın da böyle festivallere ihtiyacı var. İddia ediyorum, ileriki tarihte Diyarbakır turizmde dünyada en önemli şehirlerden birisi olacak. Zaten Time Dergisi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre dünyada 100 tane şehir seçilmişti turizmle ilgili. Türkiye’den de Diyarbakır.

#7
Foto - Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

Bölgenin dışında Türkiye’nin her tarafından buraya geliyorlar. Bölgeden zaten insanlar geliyor. Ama bizim amacımız hem Türkiye genelinde hem de yurt dışından turistlerin gelmesidir. Zaten sokaklarda gezdiğiniz zaman görüyoruz. Diyarbakır’ı gezenler şaşırıyorlar. ‘Böyle bir şehir var, niye bizim haberimiz olmadı’ diyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Diyarbakır’ı gezmeden dünyayı gezmeyin. Böyle bir şehir yok. Kültürün, tarihin, medeniyetin başkenti, maneviyatın çok güçlü olduğu yer.”

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