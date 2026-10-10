Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları

Medeniyetlerin başkenti. Manevi olarak da belki Medine’den sonra en çok sahabe ve peygamberlerin olduğu şehir. Onun için buraya gelmek için çok sebep var. Her zaman söylüyoruz. Deniz, kum her tarafta var. Ama bu değerler hiçbir yerde yok. Sur içi tamamıyla bir hazine. Kültür hazinesi, açık hava müzesi gibi. İnsanın burada nefes alması bile o kadar güzel ki... Diyarbakır’ın Sur içinde 612 tane tescilli yapı var. Bu yapılar, tabi bilinen, bilinmeyen veya tescilli olmayan bine yakın yapı var. Sur’u gelin, gezin. Hanlar, hamamlar, kiliseler, medreseler, camiler, saray gibi evler var. Öyle bir hazine ki dünyanın hiçbir yerinde yok” diye konuştu.