Terörsüz Türkiye süreci meyve veriyor! Diyarbakır'daki değişimin en net fotoğrafları
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri’nin yanı sıra hanları, hamamları, camileri, kiliseleri ve tarihi konaklarıyla öne çıkan Diyarbakır’ı, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, “Terörsüz Türkiye meselesinden sonra akın akın insanlar gelmeye başladı. 8 ayda 1 milyon 300 bin kişi geldi. Bu yıl sonuna kadar 1,5 milyonu bulur” ifadesini kullandı.