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Eğitim 60 yaş üstü kişiler üniversite eğitimiyle tazeleniyor
Eğitim

60 yaş üstü kişiler üniversite eğitimiyle tazeleniyor

Ankara Bilim Üniversitesi, SİMURG Üniversitesi sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:14:00 -
60 yaş üstü kişiler üniversite eğitimiyle tazeleniyor

Projeyle 60 yaş ve üstü kişilerin hayata bağlanmaları, üretkenliklerini arttırmaları hedefleniyor.

Hayata katılım artacak

Yaşam boyu öğrenmenin ve üretmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, “İnsanın, üçüncü yaş döneminde de yaratılış felsefesine uygun olarak gelişimini devam ettireceği düşüncesiyle yola çıkarak belli bir yaşın üstündeki kişileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerle buluşturuyoruz. Bu yaş dönemindeki insanlar, bilgeliğin üst düzeyinde olmalarına rağmen üretkenliklerinin en aza indiği safhada bulunuyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz projeyle insanlar hayata sadece yaş alarak devam etmiyor aynı zamanda sağlıkla ve aktif olarak da katılabiliyor” diye konuştu. SİMURG Üniversitesi projesi kapsamında verilen teorik derslerle öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanıyor. Uygulamalı derslerle de öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınıyor. Teorik dersler çerçevesinde İngilizce, temel sağlık bilgisi, trafik psikolojisi, dijital iletişim, insan ilişkileri ile iletişim derslerinin yanı sıra bilgisayar ve kod yazma, sinema, tiyatro, fotoğrafçılık, dans ve müzik eğitimleri veriliyor. Projeyle Ankara Bilim Üniversitesi’nde öğrenim gören genç kuşaklar SİMURG Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelip onların bilgilerinden ve becerilerinden istifade ediyor. Şu anda ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi koşulları nedeniyle derslere online olarak devam ediliyor.

İki yıllık program

En az lise mezuniyeti bulunan 60 yaş üstü kişiler, bu eğitim programına başvuru yapabiliyor. Kontenjan sayısı 40 olan üniversitede iki yıllık eğitim süreci sonunda yüzde 70 devam zorunluluğunu tamamlayan ve derslerden geçenler mezun olabiliyor. Sınav ile not alma sistemi dışında ilerleyen projenin ana düşüncesi, yaşam boyu öğrenme döngüsünde öğrenme ve üretkenliği hayata geçirmek. Aynı zamanda öğrenciler öğretenler olarak öğretimin bu iki boyutuyla kaynaşıyor. Bu düşünceler ışığında okul SİMURG Üniversitesi’ni kurumsallaştırmayı planlayarak hayata geçirmek için ilk adımlarını attı.

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