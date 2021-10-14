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Sağlık 60 yaş üstü dikkat! Zararları yararlarından fazla olabilir
Sağlık

60 yaş üstü dikkat! Zararları yararlarından fazla olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma yapan bir sağlık kuruluşu, 60 yaş üstü kişilerin her gün düşük dozda aspirin kullanmasının, iç kanama riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:50:00 -
60 yaş üstü dikkat! Zararları yararlarından fazla olabilir

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı kurula göre bu nedenle 60 yaş üstü kişiler için kalp krizi ve inme riskini azaltma umuduyla her gün düşük dozda aspirin kullanmanın zararları, yararlarından daha fazla. Kurul ayrıca düşük dozda aspirin kullanımının, kalın bağırsak kanserinden ölüm ihtimalini azalttığı yolunda da yeterli kanıt olmadığını açıkladı.

Aynı kurul 2016 yılında ise ilk kalp krizi ve inme vakalarını önlemede düşük doz aspirin kullanılmasının yararlı olduğu yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Kurul üyelerinden Tufts Üniversitesi Tıp Merkezi Uzmanı Dr. John Wong, yaşı kaç olursa olsun yetişkinlerin aspirin kullanmaya başlama ya da aspirin kullanmayı bırakma konusunda doktorlarına danışmaları gerektiğini söyledi.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, tıbbi araştırmaları ve literatürü inceleyip halk sağlığını korumaya yönelik düzenli tavsiyeler yayımlıyor.

Tavsiyeler özellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite gibi kalp krizi ve inme riskini yükselten sağlık sorunları olan kişileri hedef alıyor.

Aspirin en çok ağrı kesici olarak biliniyor. Kan sulandırıcı özelliği, kan pıhtılaşması riskini azaltıyor.

Ancak düşük dozda aspirin kullanımı bile bazı riskleri beraberinde getiriyor. Aspirin kullanımının sindirim sisteminde yol açabileceği kanama ya da ülserler, hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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