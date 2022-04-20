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Dünya 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu
Dünya

60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu

Çin’in Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde karaya vuran 60 tonluk balina için 20 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:40:00 -

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde bulunan sahilde 20 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki bir balina karaya vurdu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu. Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti.

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