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60 bin TL cezası var, takan yok! Uyarılara rağmen kopardılar

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ve koparılması halinde 60 bin TL cezası olan ters lalelere zarar veren 3 kişi, bölgeyi gezen vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

06 Haziran 2019 Perşembe 15:13
60 bin TL cezası var, takan yok! Uyarılara rağmen kopardılar

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen vatandaşlar tarafından görüntülendi

Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, beraberindeki arkadaşlarıyla Ovacık'ın Ağaçpınar köyünde gezerken, 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleleri sökerek, götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntülendi. 

Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin lira para cezası olduğunu anlatan Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp, götürdüğünü söyledi. Kaya, "Tunceli'nin belli noktalarında bu ters laleler yetişiyor. Bu özel çiçek halk arasında 'ağlayan gelin' olarak biliniyor. Türkiye'ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olduğu için kesinlikle doğal ortamında bir tanesini sökmek bile yasak. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ovacık ilçesi Ağaçpınar köyüne binlerce yerli - yabancı turist geliyor. Biz bir grup doğa fotoğrafçısı bu özel çiçekleri görüntülemek için bölgeye gittiğimiz sırada, 3 kişi tarafından ters laleleri kökünden soğanı ile birlikte söküp, götürdüklerin görüntüledik. Kim olduklarını bilmiyoruz. Çektiğimiz bu görüntüleri yetkililerle paylaşacağız." dedi.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:13
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