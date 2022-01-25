60, 120’den büyüktür derlerse şaşırmayın! Bir Kadir Topbaş'ı bir de Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB ise suçu vatandaşlara attı.

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sosyal medyada gündem oldu.

Topbaş'ın İBB'nin 120 cm'lik karla mücadele hakkında yaptığı açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun 60 cm'lik karla mücadelede yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.