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6 yıllık hasret bitiyor! Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 6 yıldır devam eden yenileme çalışmalarda sona gelindi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:22
6 yıllık hasret bitiyor! Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi

Halkalı- Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelinirken yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı. Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

Yapım süresi 24 ay olarak planlandı

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

İstasyonların restorasyon çalışmalarında sona gelindi

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Bu hatlarda ray döşeme ve elektrik hattı döşeme işlemi tamamlandı. Hat boyunca devam eden yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Pek çok istasyon tamamlanırken, bir kaçında ve depolama alanlarında son detayların yapıldığı öğrenildi.

Tıbbiye Köprüsü bitmek üzere

Öte yandan aynı proje kapsamında 2018 yılının Nisan ayında yenilenmesi için trafiğe kapatılan Tıbbiye Köprüsünde de çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Üsküdar, Kadıköy arasındaki ana arter üzerinde bulunan köprünün inşaatının bir yıl sürmesi planlanıyordu. Ancak inşaatın çok hızlı ilerlediği köprünün daha önce trafiğe açılmasının planlandığı öğrenildi.

Haydarpaşa garı yenileniyor

Tarihi Haydarpaşa garında aynı proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmaları ise hızla sürüyor. Ana binanın çevresi restorasyon çerçevesinde kapatılırken, tarihi peronlar da da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor

Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

Önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor

Daha önce 2018 yılının sonunda açılması planlanan hattın açılısı ertelemişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından hattın önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:22
  1. İstanbul
  2. Söğüt
  3. Gebze
  4. Marmara
  5. Ankara
  6. Üsküdar
  7. Bakırköy
  8. Kadıköy
  9. Zeytinburnu
  10. Söğütlü
  11. Halkalı
  12. Haydarpaşa

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