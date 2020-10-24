6 yılda 150 kere iş değiştirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 30 yaşındaki Soner Bozaslan, 6 senede 150 kez iş değiştirdi. İnternetten ve gazetelerden devamlı iş arayan Bozaslan, girdiği her işten bir şekilde kovuldu.

Bozaslan, bu kadar fazla iş değiştirmesinin nedenini şöyle anlattı:

"Misal bir iş yerine girdiğimde ortamı beğenmiyorum. Beğenmediğimde de 2 gün çalışıyorum, geri çıkıyorum. Bazen 1 gün çalışıyorum, çıkıyorum. En uzun 1 hafta sürüyor. 1 hafta çalışıyorum, çıkıyorum. Tarzım değil."

Geçen sene emlak sektöründeki işinden kovulduğunu bildiren Soner Bozaslan, bu işten kovulma sebebinin ise eşini aldatan patronunu ele vermesinden kaynaklandığını söyledi.

Aklına yatmayan işleri sürekli değiştirdiğini belirten Bozaslan, "Şu ana kadar 5 yıl içerisinde 120 tane iş değiştirdim. Bu yıl içerisinde şu ana kadar 20 tane iş değiştirdim. 6 yılda 150 tane iş değiştirdim. Eczacılık sektöründe çok çalıştım. Halı sektöründe çok çalıştım. Büyük firmalarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gününde maaş yatırılıyor, gününde veriliyor. Ancak normal basit işlerde çok hakkımızı yiyorlar. Ben de bu yüzden dolayı sürekli değiştiriyorum. Bir iş yerine gidersin namusunla, şerefinle çalışırsın şerefli çalışan insanın hiçbir yerde ekmeği olmuyor. Bu zamanda yalaka olacaksın. O da bizim kitabımızda yok. Biz namusumuzla, şerefimizle para kazanan insanlarız. Hırsızlık yapmayan insanlarız. Bunu da her gittiğim iş yerinde görüyorum, bu türlü hareketlere de dayanamıyorum." dedi.