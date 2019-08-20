6 yıl sonra 3 milyar insan su kıtlığı ile karşı karşıya kalabilir

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizerek, “2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir” dedi.

TESKİ Genel Müdürlüğünce su tasarrufu konusunda basın açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada suyun değerli bir materyal olduğu ve tüm canlılar için önemi tartışılmaz olduğu vurgulandı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz tarafından yapılan açıklamada, "Su değerli bir materyaldir ve tüm canlılar için önemi tartışılmazdır. Suyun kullanım alanı çok geniştir. Yaşamımız için vazgeçilmez olan suyu korumak için, her birimizin üzerimize düşeni yapması, suyu temin ederken gösterdiğimiz hassasiyetin, kullanırken de gösterilmesi ve suyun tasarruflu kullanılması gerekir. 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve birçok nedenlerle su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır" denildi.

“İçme suyu otomobil, halı v.b yıkamalarda harcanamayacak kadar değerlidir”

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, “İlimizde içme ve kullanma suyu ihtiyacının yüzde 85’i önemli bir kısmı yeraltı suyu kuyularından sağlanmakta olup, oldukça az bir kısmı yüzde 15’i göletlerden temin edilmektedir. Ulaşılması, arıtılması ve sonrasında evlerimize kadar ulaştırılması büyük bir emek ve maliyet gerektirmektedir. TESKİ olarak suyun tasarruflu kullanımı açısından son derece önemli olan, içme suyu alt yapı sistemlerinin yenilenmesi amacıyla çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Ayrıca her geçen gün artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için projeler hazırlanarak,yeni su kaynakları temini için çalışmalar yapıyoruz. TESKİ olarak vatandaşlarımıza en iyi kalitede suyu temin ederek, modern içme suyu alt yapı sistemleriyle ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Evlerde, işyerlerinde, tarımda, sanayide ve üretimde kısaca her alanda suyu minimum kullanacak şekilde tüketme anlayışını geliştirmemiz gerekmektedir. İçme suyumuz rezervuarlarda, bahçe sulamalarında, tarımsal sulamada, tozumayı önlemek için yapılan sulamalarda, otomobil, halı v.b yıkamalarda harcanamayacak kadar değerlidir. Sanayide, üretim prosesine göre suyun devir daimli kullanımı, arıtılarak yeniden kullanımı gibi önlemlerle büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Yağmur suyunun biriktirilerek, özellikle bahçe sulamada ve araba, halı v.b eşyaları yıkamada kullanmak son derece önemlidir. Ayrıca bahçelerin sulanması için şehir şebeke suyu kullanmak yerine, evdeki kullanılmış sular ve yağmur suları kullanılabilmektedir” dedi.

“Suyu doğru ve etkin kullanmak zorundayız”

“Suyu kullandığımız her noktada tasarruflu olmak, alınacak basit önlemlerle suyu doğru ve etkin kullanmak zorundayız" diyen İçöz, "Su, herkes için son derece kıymetli olup, hayatımızın da temel bir öğesidir. Bu sebeple, gelecek nesillerin su ihtiyacını düşünerek hareket etmeli ve gereken duyarlılığı hep birlikte göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.