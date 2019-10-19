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6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

6 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 6 yıl çalıştım ne kadar kıdem tazminatı alırım? İşten çıkartılmanız durumunda şartları sağlıyorsanız kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız. İşçinin çalışma süresi 1 yılı geçmişse kıdem tazminatı hakkı vardır. Çalıştığı yıl başına aylık brüt ücreti ve sosyal haklarının toplamı kadar tazminat alır. Yıllık izin kullanmamışsa veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vb. varsa onları alır. Peki 6 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır?

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:03
6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

6 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 6 yıl çalıştım ne kadar kıdem tazminatı alırım? İşten çıkartılmanız durumunda şartları sağlıyorsanız kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız. İşçinin çalışma süresi 1 yılı geçmişse kıdem tazminatı hakkı vardır. Çalıştığı yıl başına aylık brüt ücreti ve sosyal haklarının toplamı kadar tazminat alır. Yıllık izin kullanmamışsa veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vb. varsa onları alır. Peki 6 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır?

6 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. 6 yıl çalışan bir vatandaş, 2018 yılında 12 bin 177 TL alırken, 2019 yılında 15 bin 230 TL alacak. Tam 6 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 6 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 15 bin 230 lira bir para yapar. Eğer 6 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

  

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:03
  1. 6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?
  2. 6 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?
  3. 6 yıl çalıştım ne kadar kıdem tazminatı alırım?

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