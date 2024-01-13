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Yerel 6 yaşındaki çocuk belediye otobüsünde unutuldu!
Yerel

6 yaşındaki çocuk belediye otobüsünde unutuldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 13:38:00 -
6 yaşındaki çocuk belediye otobüsünde unutuldu!

Bursa’da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. Umut Efe’nin otobüsten inen babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa’da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. Umut Efe’nin otobüsten inen babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Ocak saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Umut Efe K., babaannesi ile birlikte Mevlana- Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti. Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.

Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi’ne müracaatı üzerine belirlendi. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi’ndeki ailesine götürerek teslim etti.

OTOBÜSTEN İNEN BABAANNESİNE EL SALLAMIŞ

Umut Efe K.'nin otobüste unutulduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde babaannenin koltuktan kalkarak otobüsten indiği, küçük çocuğun babaannesinin ardından otobüsün penceresinden el salladığı, bir süre sonra durumu fark eden otobüs şoförünün olayı polise bildirdiği görüldü.

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