6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

“İsrail, sadece Filistinlilere değil insanlığa saldırıyor”

Adliye önünde açıklama yapan Baro Başkanı Yasin Şamlı, dünyaya seslendi:

“İsrail, ateşkes anlaşması imzalamasına rağmen masum çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve çevreye karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu terör devleti, sadece Filistin için değil tüm insanlık için tehdittir.”

Şamlı, İsrail’in yalnızca Gazze’yi değil; Lübnan, Suriye, Tunus, İran, Katar, Yemen, Irak, Malta ve Mısır gibi bölge ülkelerini de hedef aldığını vurguladı.

“6 yaşındaki Hind Receb 335 kurşunla katledildi”

Konuşmasında, dünyayı sarsan vahşet görüntülerine de değinen Şamlı şunları söyledi:

“İsrail korkusundan çocukları öldürmektedir. 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğu 335 kurşunla katledilmiştir. Bu fiil açık bir soykırımdır. İsrail’in saldırmayacağı hiçbir masum yoktur!”

Baro Başkanı, bu vahşetin insanlığın vicdanında asla unutulmayacağını belirterek, suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde hesap vereceğini söyledi.

“Soykırımcılar mutlaka yargılanacak”

Şamlı, daha önce yaptıkları başvurular sonucunda UCM’nin iki İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı verdiğini hatırlattı. Yeni suç duyurusunun ise, İsrail’in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılara karşı bir hukuk mücadelesi niteliğinde olduğunu belirtti:

“Türk Ceza Kanunu açısından soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçları zamanaşımına tabi değildir. Soykırımcılar er ya da geç hukuk önünde hesap verecektir.”

“İstanbul 2 No’lu Barosu insanlığın vicdanı olacak”

Şamlı son olarak şu mesajı verdi:

“Biz, Uluslararası Hukukçular Birliği ve İstanbul 2 No’lu Barosu olarak, bütün insanlığın vicdanının sesi olmaya devam edeceğiz. Adaletin takipçisiyiz ve bu suçların üzeri asla örtülmeyecek.”

Gazze’de yaşanan vahşet karşısında sessiz kalan Batı dünyası bir kez daha sınıfta kalırken, İstanbul 2 No’lu Barosu’nun cesur adımı insanlığın onurunu temsil ediyor.

Batılı “insan hakları” örgütlerinin görmezden geldiği, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 335 kurşunla katledildiği gerçeği, İsrail’in barbarlığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye, adalet ve vicdanın son kalesi olmaya devam ediyor.