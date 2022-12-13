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Medya 6 yaşında evlendirildiği ileri sürülmüştü! O davayla ilgili bomba iddia
Medya

6 yaşında evlendirildiği ileri sürülmüştü! O davayla ilgili bomba iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği yönündeki iddialar sonrası Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:54:00 -
6 yaşında evlendirildiği ileri sürülmüştü! O davayla ilgili bomba iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği yönündeki iddialar sonrası Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Fırat, yazısında şunları aktardı:

"Bakanlığın olaydan haberi, iddianamenin yazılıp dava açılması ve haber yapılmasının ardından, yani bu yıl oldu.
(...)
Bakanlık ve HSK, H.K.G. dosyası üzerindeki tüm eksiklik ya da yanlışlar üzerinde hassasiyetle çalışıyor.

Hatta yeni iddialar ve bulgular ışığında soruşturma konusu olabilecek başlıklar da incelemede. (...)

Yetkililer (...) davayla ilgili duruşmanın öne çekilmesi görüşünde. Bu durumda hâkimin takdiri bekleniyor. Kısacası duruşma tarihinin öne çekilmesi muhtemel. (...)"

 

 

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Yorumlar

Eyup

Gerçekten oldukça bomba bir haber olmuş elinize sağlık.
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